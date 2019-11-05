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В МЧС предупредили жителей Подмосковья о сильном ветре

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Представители МЧС по Московской области сообщили о том, что 5-6 ноября в Подмосковье ожидается сильный ветер, скорость которого может достигнуть восем

Представители МЧС по Московской области сообщили о том, что 5-6 ноября в Подмосковье ожидается сильный ветер, скорость которого может достигнуть восемнадцати метров в секунду.

По словам сотрудников ведомства при сильных порывах ветра следует как можно скорее зайти в прочное сооружение. Они также отметили, что не следует укрываться возле рекламных щитов или рядом со стенами зданий. Не рекомендуется также стоять под деревьями или в автобусных остановках.

Сегодня температура воздуха в столичной области поднялась до 12 градусов Цельсия. В результате климатическая норма была превышена почти на 7 градусов. Гидрометцентр РФ установил желтый уровень погодной опасности в регионе.

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