В МЧС предупредили жителей Подмосковья о сильном ветре

Представители МЧС по Московской области сообщили о том, что 5-6 ноября в Подмосковье ожидается сильный ветер, скорость которого может достигнуть восемнадцати метров в секунду.

По словам сотрудников ведомства при сильных порывах ветра следует как можно скорее зайти в прочное сооружение. Они также отметили, что не следует укрываться возле рекламных щитов или рядом со стенами зданий. Не рекомендуется также стоять под деревьями или в автобусных остановках.

Сегодня температура воздуха в столичной области поднялась до 12 градусов Цельсия. В результате климатическая норма была превышена почти на 7 градусов. Гидрометцентр РФ установил желтый уровень погодной опасности в регионе.