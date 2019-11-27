В МЧС предупредили петербуржцев о снегопаде и гололеде

Сотрудники Управления МЧС по Ленинградской области решили предупредить местных жителей о том, что в среду, 27 ноября, в столице региона ожидается снегопад. Дороги при этом покроются льдом.

Согласно словам метеорологов, сегодня в Санкт-Петербурге выпадет большое количество снега и усилится южный ветер, скорость которого может составить 15 метров в секунду. Температура воздуха в дневное время повысится до +2 градусов Цельсия, а атмосферное давление, наоборот, снизится.

На тротуарах и дорогах города образуется гололед, поэтому спасатели посоветовали жителям и гостям Северной столицы России быть предельно осторожными при ходьбе и езде по городским улицам. В случае выпадения осадков рекомендуется тепло одеться и взять с собой зонтик. Водителям следует снизить скорость во время снегопада.