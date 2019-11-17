В Махачкале молодые люди устроили массовую драку из-за девушки

В Махачкале в пятницу, 15 ноября, молодые люди устроили массовую потасовку из-за девушки. Драка произошла в районе медицинского колледжа Башларова.

В социальных сетях был опубликован видеоролик с побоищем. На размещенных кадрах можно увидеть толпу юношей. Молодые люди разговаривают между собой на повышенных тоннах и время от времени толкают друг друга. Вскоре словесная перепалка перерастает в массовую драку до крови. По словам очевидцев случившегося, конфликт начался из-за девушки.

Во время потасовки серьезные травмы получил как минимум один юноша. В настоящее время он находится в больнице. Сотрудники правоохранительных органов тем временем выясняют все обстоятельства случившегося.