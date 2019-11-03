В Магадане два человека погибли в жесткой аварии возле рынка «Фреш»

Вчера, 2 ноября, в утренние часы в Магадане случилась жуткая дорожная авария, унесшая жизни двух человек.

В СМИ отмечают, что ДТП произошло в 05:00 по местному времени на улице Ягодной. Согласно предварительной информации, 40-летняя женщина, управлявшая машиной Honda Stream, решила выехать на встречную полосу где на большой скорости столкнулась с «Тойтой», за рулем которой находился 38-летний мужчина.

Удар оказался настолько сильным, что оба водителя скончались практически мгновенно. В автомобилях находились двое пассажиров, которые остались живы. Их отправили в ближайшее медицинское учреждение. На месте инцидента работают сотрудники полиции.