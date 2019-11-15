В Липецке ведётся розыск мужчины, домогавшегося школьницы в лифте

В Липецке на 14-летнюю школьницу было совершено нападение в лифте одного из домов.

Инцидент произошёл ещё 3 октября днём, на улице Крылова. Девушка возвращалась из школы домой, на улице её стал преследовать неизвестный мужчина, который зашёл в подъезд следом за школьницей. Вместе с девушкой злоумышленник зашёл в лифт, где и совершил развратные действия.

Потерпевшая рассказала о произошедшем своим родителям, те обратились в правоохранительные органы.

Отмечается, что мужчина попал на видеокамеру наблюдения, запись была изъята для проверки. Его личность на данный момент ещё не установлена, полиция просит жителей города оказать содействие в поиске преступника. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.