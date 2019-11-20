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В лесу под Тосно женщина была изнасилована своим сожителем

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В Тосненском районе Ленинградской области задержан мужчина, подозреваемый в совершении сексуального насилия в отношении сожительницы. 31-летняя женщин

В Тосненском районе Ленинградской области задержан мужчина, подозреваемый в совершении сексуального насилия в отношении сожительницы.

31-летняя женщина обратилась в правоохранительные органы примерно в три часа дня 19 ноября. Согласно её рассказу, в Тосно, возле дома по Песочной улице, 42, 42-летний мужчина, являющийся её сожителем, насильно посадил женщину в автомобиль.

После этого он отвёз женщину за город в лес, где начал угрожать ножом, а затем изнасиловал.

Отмечается, что после заявления женщины злоумышленник сам пришёл в отделение полиции для того, чтобы объяснить ситуацию со своей стороны. Тем не менее, он был задержан, по факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».

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