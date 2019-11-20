Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

В Ленобласти задержан мужчина, напоивший и изнасиловавший 15-летнюю школьницу

Дата:
19 ноября в Гатчинской районе Ленинградской области была изнасилована 15-летняя девочка. Согласно имеющейся информации, пострадавшая обратилась к адми

19 ноября в Гатчинской районе Ленинградской области была изнасилована 15-летняя девочка.

Согласно имеющейся информации, пострадавшая обратилась к администратору гостиницы, находящейся в посёлке Вайя. Девушка рассказала, что находилась в одном из номеров с мужчиной, они проводили время за распитием алкогольных напитков. В определённый момент мужчина набросился на школьницу и изнасиловал её.

Отмечается, что девушка познакомилась со злоумышленником незадолго до этого на улице.

В гостиницу прибыли правоохранительные органы, которые задержали 37-летнего насильника, являющегося жителем посёлка Сиверский. В ходе расследования выяснилось, что мужчина не имеет работы, кроме того, ранее он был судим за кражу.

Новости по теме:

  1. Виктория Бекхэм опубликовала новое домашнее танцевальное видео
  2. Андрей Разин пообещал разоблачить Кудрявцеву из-за её конфликта с Шепелевым
  3. Сын Елены Яковлевой начал сводить татуировки на лице

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Ксения Собчак продемонстрировала «макияж не для слабаков»

Появилось видео стрельбы из «Змея Горыныча» и «Солнцепека»

ООН назвала число погибших в Донбассе с 2014 года

Супергерои среди нас: в США сняли на видео Человека-паука, моющего крышу

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках