В Ленобласти задержан мужчина, напоивший и изнасиловавший 15-летнюю школьницу

19 ноября в Гатчинской районе Ленинградской области была изнасилована 15-летняя девочка.

Согласно имеющейся информации, пострадавшая обратилась к администратору гостиницы, находящейся в посёлке Вайя. Девушка рассказала, что находилась в одном из номеров с мужчиной, они проводили время за распитием алкогольных напитков. В определённый момент мужчина набросился на школьницу и изнасиловал её.

Отмечается, что девушка познакомилась со злоумышленником незадолго до этого на улице.

В гостиницу прибыли правоохранительные органы, которые задержали 37-летнего насильника, являющегося жителем посёлка Сиверский. В ходе расследования выяснилось, что мужчина не имеет работы, кроме того, ранее он был судим за кражу.