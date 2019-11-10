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В Ленинградской области женщина зарезала супруга во время ссоры

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В городе Коммунар Ленинградской области женщина убила ножом собственного супруга. Инцидент произошёл в ночь на 8 ноября. Утром правоохранительные орга

В городе Коммунар Ленинградской области женщина убила ножом собственного супруга.

Инцидент произошёл в ночь на 8 ноября. Утром правоохранительные органы получили сообщение о возможном убийстве и отправились на указанный адрес.

На месте полицейский обнаружили тело 45-летнего мужчины, а также находившуюся здесь же жену погибшего. Как было выяснено в ходе следствия, супруги проводили время с употреблением алкогольных напитков и вспоминали о своём прошлом.

В какой-то момент между парой возник конфликт, и разгневанная женщина схватила нож и нанесла им несколько ударов в грудь и бедро мужчины. От полученных травм он скончался практически сразу же.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело, решается вопрос о заключении её под стражу. Отмечается, что ни один из супругов не работал.

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