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В Ленинградской области разыскивается серийный насильник

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В Ленинградской области ведётся поиск мужчины, который изнасиловал этим летом двух женщин. Первый случай произошёл 29 июня в Кудрово неподалёку от Нар

В Ленинградской области ведётся поиск мужчины, который изнасиловал этим летом двух женщин.

Первый случай произошёл 29 июня в Кудрово неподалёку от Нарвина ручья. 58-летняя женщина гуляла в окрестностях, когда на неё набросился неизвестный мужчина и изнасиловал её, сбежав после совершения преступления.

Этот же мужчина совершил преступление сексуального характера и в отношении другой женщины 14 июля. Инцидент произошел в деревне Заневка на Областной улице примерно в 700 метрах от жилых домов. Отмечается, что второй жертве 31 год. После изнасилования преступник также скрылся.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, однако до сих не удалось выяснить его местонахождение и личность. Правоохранительные органы просят граждан оказать содействие в поиске насильника.

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