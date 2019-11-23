В Ленинградской области ожидается похолодание до -16 градусов

Как сообщают синоптики, жителей Ленинградской области в ближайшее время ожидают морозы.

Начнётся похолодание уже в эту субботу, 23 ноября. В некоторых районах температура воздуха довольно сильно опустится и будет колебаться от -11 до -16 градусов Цельсия в ночное время. В других районах похолодание будет не столь значительно и составит от -1 до -6 градусов днём, а ночью от -3 до -8 градусов.

В дневное время атмосферное давление начнёт постепенное медленное понижение, ночью останется практически без изменений. Осадки, по словам синоптиков, не ожидаются, а ветер будет южный и юго-восточный, со скоростью 3-8 метра в секунду.

Подобная погода в Ленинградской области задержится как минимум до 25 ноября.