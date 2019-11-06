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В Кузбассе нетрезвые подростки надругались над могилами

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В Кузбассе подростки разбили более десятка мраморных надгробий, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Данное происшествие случилось еще в мае т

В Кузбассе подростки разбили более десятка мраморных надгробий, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Данное происшествие случилось еще в мае текущего года в населенном пункте Акколь. Восемнадцатилетний юноша вместе со своим приятелем, которому недавно исполнилось пятнадцать лет, направились к местному кладбищу и разломали множество плит, изготовленных из мрамора. В результате они нанесли ущерб в размере 66 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали хулиганов. Младший из них был поставлен на профилактический учет, а по отношению к старшему открыли уголовное дело. Недавно оно было направлено в районный суд.

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