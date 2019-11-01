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В Куровском мужчина насиловал падчерицу-четвероклассницу

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О жутких события, развернувшихся в подмосковной семье, стало известно благодаря школьному психологу, обратившей внимание на результаты подопечной по о

О жутких события, развернувшихся в подмосковной семье, стало известно благодаря школьному психологу, обратившей внимание на результаты подопечной по одному из типовых тестов.

Как отмечается, обратив внимание на подозрительные результаты, женщина решила поговорить со школьницей наедине. В ходе беседы девочка призналась, что новоиспеченный избранник её матери неоднократно над ней измывался. Речь шла, в том числе, и о действиях сексуального характера.

Скорее всего девочка не решалась рассказать о происходящем, боясь, что именно её сочтут виноватым или вовсе обвинят в разрушении семьи.

Насколько известно, семья проживает в общежитии. Мать подвергнувшейся издевательствам отчима девочки работали и дома бывала лишь по вечерам, а вот её второй муж зачастую находился дома. Свободное время мужчина использовал для растления несовершеннолетней падчерицы.

На данный момент 29-летний мужчина задержан, проводится доследственная проверка, на время которой девочка была изъята из семьи соответствующими органами.

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