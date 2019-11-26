В Кемерове 79-летнюю пенсионерку осудили за распродажу героина

В кемеровском районном суде пожилую женщину приговорили к 5 годам заключения за сбыт героина в особо крупных размерах. Она занималась распродажей наркотиков, оставшихся от сына-наркомана.

Представители Управления МВД РФ по региону сообщили о том, что 79-летняя пенсионерка в течение 6 месяцев занималась продажей наркотических веществ, оставшихся после смерти ее сына, имевшего зависимость от наркотиков. Следователям удалось выяснить, что пожилая жительница Кемерово попыталась продать 8 граммов героина. Еще 17 граммов было найдено при обыске ее дома.

Пенсионерка призналась в совершенном преступлении. В суде учли возраст и состояние подсудимой, поэтому было решено отправить ее в исправительную колонию общего режима, где она проведет следующие 5 лет.