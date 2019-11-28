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В Ивангороде во время таможенного досмотра были изъяты 1800 блоков сигарет

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Российские таможенники Ивангорода обнаружили крупную партию контрабандных сигарет. Как сообщается, найдена контрабанда была во время таможенного досмо

Российские таможенники Ивангорода обнаружили крупную партию контрабандных сигарет.

Как сообщается, найдена контрабанда была во время таможенного досмотра груза, который следовал в Эстонии. Свёртки, замотанные тёмной непрозрачной полиэтиленовой плёнкой, были найдены в грузовом отделе вагона.

Всего было насчитано 24 свёртка, содержащих 1800 блоков сигарет белорусского производства Queen Superslims. Отмечается, что по накладной груз был зарегистрирован как нитрат аммония, и упоминания о сигаретах отсутствовали.

По факту незаконного провоза начаты требуемые процессуальные действия Кингисеппской таможней.

Причиной для контрабанды сигарет в Эстонию стали чрезмерно высокие табачные акцизы и цены.

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