В Ивангороде во время таможенного досмотра были изъяты 1800 блоков сигарет

Российские таможенники Ивангорода обнаружили крупную партию контрабандных сигарет.

Как сообщается, найдена контрабанда была во время таможенного досмотра груза, который следовал в Эстонии. Свёртки, замотанные тёмной непрозрачной полиэтиленовой плёнкой, были найдены в грузовом отделе вагона.

Всего было насчитано 24 свёртка, содержащих 1800 блоков сигарет белорусского производства Queen Superslims. Отмечается, что по накладной груз был зарегистрирован как нитрат аммония, и упоминания о сигаретах отсутствовали.

По факту незаконного провоза начаты требуемые процессуальные действия Кингисеппской таможней.

Причиной для контрабанды сигарет в Эстонию стали чрезмерно высокие табачные акцизы и цены.