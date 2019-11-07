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В Гатчине гадалка сняла со школьницы порчу и драгоценности

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В Гатчине в отделение полиции обратилась женщина, которая сообщила, что у ее дочки украли драгоценные изделия на сумму более 20 000 рублей. Инцидент п

В Гатчине в отделение полиции обратилась женщина, которая сообщила, что у ее дочки украли драгоценные изделия на сумму более 20 000 рублей.

Инцидент произошел вчера, 6 ноября, примерно в 16:30 вечера на улице города. Прохожая подошла к семнадцатилетней школьнице и сообщила ей, что на нее навели порчу. Женщина предложила ей снять проклятие абсолютно бесплатно. Девушка согласилась и поплатилась за это пропажей своих ювелирных украшений.

Подросток заметила отсутствие драгоценностей только спустя несколько минут после ухода гадалки. В полиции было возбуждено уголовное дело. Сейчас стражи правопорядка пытаются найти мошенницу. Они также посоветовали местным жителям не доверять незнакомцам, предлагающим волшебное избавление от всех недугов.

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