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В ДТП на Кумысной поляне пострадали двое детей

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Представители саратовской Госавтоинспекции сообщают о том, что на Кумысной поляне сегодня, 3 ноября, случилась дорожная авария, в которой травмы получ

Представители саратовской Госавтоинспекции сообщают о том, что на Кумысной поляне сегодня, 3 ноября, случилась дорожная авария, в которой травмы получили двое детей.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в три часа дня по местному времени в окрестностях лагеря для детей под названием «Березка». Друг в друга врезались японский кроссовер Suzuki Grand Vitara и отечественный автомобиль «ГАЗель».

По словам работников ГИБДД в аварии пострадали полуторагодовалый мальчик и двенадцатилетняя девочка. Травмы также получили водитель кроссовера и пассажир микроавтобуса. Все они были отправлены в медицинское учреждение.

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