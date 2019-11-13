В Домодедове годовалый ребенок упал со второго этажа

В информационном агентстве РЕН ТВ сообщили о том, что в Подмосковье с окна второго этажа жилого здания выпал годовалый младенец.

Данный инцидент случился в Домодедове в доме, расположенном на улице Зеленой. Неизвестно, как именно ребенок смог взобраться на подоконник и выползти из окна. К счастью, он не умер, однако получил закрытую черепно-мозговую травму, а также ушибы и перелом. Сейчас малыш находится в медицинском учреждении.

На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов, которые организовали проверку по факту случившегося. В ходе нее планируется выяснить все обстоятельства произошедшего.