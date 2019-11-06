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В детдоме Челябинской области забеременели три несовершеннолетние воспитанницы

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В одном из детских домов, находящихся в Челябинской области, сразу три несовершеннолетние девушки оказались беременными. Как сообщается, речь идёт о д

В одном из детских домов, находящихся в Челябинской области, сразу три несовершеннолетние девушки оказались беременными.

Как сообщается, речь идёт о двух 16-летних девушках и одной 17-летней. Одна из младших воспитанниц забеременела от 18-летнего парня, обучающегося в техникуме. Отмечается, что он является воспитанником этого же детдома. Пара уже поженилась в июле 2019 года.

Вторая 16-летняя девушка вступила в связь с местным жителем, которому 23 года. Старшая воспитанница имеет отношения со студентом техникума, обучающемся на четвёртом курсе.

Уточняется, что в ближайшее время эти две пары также вступят в брак.

Тем не менее, по факту инцидента деятельность детдома будет проверена министерством социальных отношений. Директору уже был объявлен выговор за слабую воспитательную работу.

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