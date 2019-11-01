Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

В деле солдата-стрелка из Забайкалья появились новые детали

Дата:
Есть видео
Раскритиковав решения командиров воинской части, отправивших совершившего массовое убийство Рамиля Шамсутдинова в караул, Сергей Шойгу отдал приказ на

Раскритиковав решения командиров воинской части, отправивших совершившего массовое убийство Рамиля Шамсутдинова в караул, Сергей Шойгу отдал приказ на задания, выполнение которых занимает более трёх суток, отправлять исключительно контрактников.

Об этом рассказали в РБК, сославшись на источники в Министерстве обороны. Как отмечают собеседники издания, в ходе закрытого совещания по результатам проведенного расследования, Шойгу указал на серьёзные упущения руководителей личного состава.

Министр обороны отметил, что если бы приказы выполнялись надлежащим образом, то Шамсутдинов попросту не мог оказаться в карауле.

Назвав произошедшую в Забайкалье трагедию «вопиющим преступлением», Шойгу не только поручил военным оказать максимальное содействие следственным органам, но и приказал пересмотреть комплектацию подразделений охраны, которым предстоит выполнять длительные задачи. По мнению министра обороны, в подобных заданиях должны участвовать военнослужащие-контрактники.

В деле солдата-стрелка из Забайкалья появились новые детали

Новости по теме:

  1. В Британии выпустили передачу «Мир глазами Владимира Путина»
  2. В Куровском мужчина насиловал падчерицу-четвероклассницу
  3. В Подмосковье скончалась 107-летняя долгожительница

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Елизавета Боярская рассказала, как похудела после вторых родов

Осквернивший мурманскую церковь вандал попал на видео

Настя Ивлеева продемонстрировала дорогое помолвочное кольцо

Роберт Дауни младший записал видео с танцем для рекламы «Мстителей 4»

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках