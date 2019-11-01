В деле солдата-стрелка из Забайкалья появились новые детали

Раскритиковав решения командиров воинской части, отправивших совершившего массовое убийство Рамиля Шамсутдинова в караул, Сергей Шойгу отдал приказ на задания, выполнение которых занимает более трёх суток, отправлять исключительно контрактников.

Об этом рассказали в РБК, сославшись на источники в Министерстве обороны. Как отмечают собеседники издания, в ходе закрытого совещания по результатам проведенного расследования, Шойгу указал на серьёзные упущения руководителей личного состава.

Министр обороны отметил, что если бы приказы выполнялись надлежащим образом, то Шамсутдинов попросту не мог оказаться в карауле.

Назвав произошедшую в Забайкалье трагедию «вопиющим преступлением», Шойгу не только поручил военным оказать максимальное содействие следственным органам, но и приказал пересмотреть комплектацию подразделений охраны, которым предстоит выполнять длительные задачи. По мнению министра обороны, в подобных заданиях должны участвовать военнослужащие-контрактники.