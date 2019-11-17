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В Брянске маршрутчик-лихач был снят на видео

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16 ноября в соцсетях города Брянска появилась видеозапись, на которой местный житель снял нарушение правил движения водителем маршрутки. Инцидент, как

16 ноября в соцсетях города Брянска появилась видеозапись, на которой местный житель снял нарушение правил движения водителем маршрутки.

Инцидент, как сообщается, произошёл на Красноармейской улице в районе Полтинника. Для того, чтобы побыстрее добраться до остановки, водитель маршрутки нарушил несколько правил. В подписи к видеозаписи автор выражает возмущение, называя водителя «быдло-маршрутчиком», плюющим на правила движения и считающим себя лучше других.

Впрочем, в комментариях с ним согласились далеко не все жители города. Некоторые сообщили, что гораздо больше им мешают водители, которые слишком медленно передвигаются по второй полосе. Кроме того, было отмечено, что в указанном месте практически все водители нарушают правила, и это касается не только маршрутчиков, но и всех остальных автолюбителей.В Брянске маршрутчик-лихач был снят на видео

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