В Британии выпустили передачу «Мир глазами Владимира Путина»

В конце октября британский канал Channel 4 представил своим зрителям анонс телепередачи «Мир глазами Владимира Путина».

Видео было представлено в прайм-тайм 30 октября. Помимо прочего презентационный ролик был опубликован на официальном сайте телеканала.

Как отмечается в сообщения местных СМИ, на протяжении часа зрителям показывали различные отрывки из интервью российского президента, а также выходящих в РФ политических ток-шоу.

Русская речь в ролике не дублируется – создатели проекта лишь сопровождают кадры субтитрами, помогая зрителям понять, о чём идёт речь.

Начинается видео с песни Blueberry Hill, которую Владимир Путин исполнил в 2010 году на благотворительном концерте. Акценты создатели проекта ставят не только на российском президенте, но и на популярных в стране телеведущих – Киселеве, Соловьеве и Симоньян. В кратком описании программы на сайте телеканала Channel 4 указана следующая информация: «Это смешное, но в конечном итоге тревожное путешествие в сюрреалистический мир российского телевидения. От отравления Скрипаля до скрытого таланта президента Путина в роли эстрадного исполнителя в ночном клубе».

На передачу обратили внимание журналисты издания Independent.ie, опубликовавшие соответствующую рецензию. В статье Пэт Стейси называет передачу «сюрреалистичной версией российской пропаганды». «Мир глазами Владимира Путина» автор оценил на 3 балла из 5.