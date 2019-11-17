В Белом доме сообщили о состоянии здоровья Трампа, незапланированно отправившегося на медобследование

Президент США Дональд Трамп несколько дней назад сообщил в Twitter о начале первой части ежегодного медицинского обследования. Как он уточняет, все хорошо, и обследование планирует закончить в следующем году.

В связи с тем, что проверять здоровье Трамп отправился раньше обычного, в Сети начали появляться слухи, что он не совсем в порядке. Последняя проверка здоровья Трампа проводилась в феврале, его состояние на тот момент было признано весьма хорошим.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм прокомментировала возникшие слухи. Согласно её заявлению, президент полностью здоров и по-прежнему энергичен, жалоб на здоровье не имеет. Также она пожаловалась, что некоторым людям и журналистам обсуждать здоровье Трампа и распространять ложь весьма интересно.

Как Гришэм отмечает, пройти медобследование раньше Трамп решил из-за слишком нагруженного 2020 года.