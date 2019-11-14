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В Абакане неизвестный надругался над зашедшей в подъезд школьницей

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Полицейские Абакана в настоящее время ищут педофила, который сексуально надругался над несовершеннолетней девочкой в подъезде жилого дома. В СК РФ по

Полицейские Абакана в настоящее время ищут педофила, который сексуально надругался над несовершеннолетней девочкой в подъезде жилого дома.

В СК РФ по Республике Хакасия сообщили о том, что получили заявление о совершенном изнасиловании 1 ноября. По факту случившегося было открыто уголовное дело. Следователи отмечают, что школьница вернулась домой после прогулки, вошла в подъезд многоквартирного дома и начала ждать приезда лифта.

В этот момент к девочке подошел незнакомый мужчина, который затащил ее в приехавший лифт и сексуально надругался над ней. Сотрудники правоохранительных органов пытаются разыскать злоумышленника. Ранее был составлен его примерный фоторобот.

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