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В 17 парках Москвы открылась почта Деда Мороза

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Начиная с сегодняшнего дня, в семнадцати парках столицы России заработала почта Деда Мороза. Любой желающий теперь может отправить зимнему волшебнику

Начиная с сегодняшнего дня, в семнадцати парках столицы России заработала почта Деда Мороза. Любой желающий теперь может отправить зимнему волшебнику письмо с желаниями.

На официальном интернет-ресурсе московского правительства говорится о том, что в парковых зонах появились специальные почтовые ящики, в которых можно будет оставить свое письмо до 8 декабря 2019 года. Увидеть желанную «коробочку» можно возле входов в парки и на их основных аллеях. В письме следует обязательно указать свое имя и домашний адрес.

Все конверты доберутся до Великого Устюга уже 13 декабря, поэтому Дед Мороз успеет ознакомиться со всеми посланиями до Нового года. Данная акция проводится на ежегодной основе. К примеру, в 2018 году жители и гости Москвы отправили волшебнику около 4 000 писем.

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