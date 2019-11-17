Украинский журналист посмеялся над проигрышем сборной России по футболу

Виктор Вацко, спортивный комментатор из Украины, засмеял проигрыш российской сборной по футболу в ходе отборочной стадии европейского чемпионата.

В своем сообщении, оставленном в соцсети «Твиттер», журналист указал, что Россия проиграла Бельгии с разгромным счетом 1:4, а затем спросил, дают ли за это чемпионский титул. Тем самым Вацко ответил на недавнее заявление Станислава Черчесова, тренера российской команды, согласно которому они нацелены на получение первого места в рамках Евро-2020.

Пользователи неоднозначно отреагировали на данную запись. Некоторые решили поддержать заявление комментатора, отметив, что российские футболисты зазнались после предыдущих побед. Другие же заявили, что насмешки в этой ситуации выглядят некрасиво.