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Украинские эксперты устроили скандал в прямом эфире из-за российского газа

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В ходе прямого телеэфира на канале NewsOne произошла словесная перепалка между Павлом Розенко, бывшим вице-премьером Украины, и Юрием Молчановым, пред

В ходе прямого телеэфира на канале NewsOne произошла словесная перепалка между Павлом Розенко, бывшим вице-премьером Украины, и Юрием Молчановым, представителем украинской прессы. Причиной конфликта стал российский газ.

Молчанов уверен, что Украина должна снова закупать газ у Российской Федерации напрямую, ведь ей приходится платить больше, перекупая его у европейских стран. Он добавил, что с конфетами Roshen таких проблем почему-то не возникает, так как их можно свободно купить и в Москве и в Крыму. Однако его заявление разозлило Розенко.

Согласно словам экс-чиновника, реализация конфет украинской компании, принадлежащей Петру Порошенко, является экономическим ударом по РФ, который приводит к пополнению бюджета Украины. Журналист в свою очередь парировал тем, что такие двойные стандарты приводят к тому, что украинцам приходится переплачивать за газ. Дальнейший разговор между двумя экспертами прошел на повышенных тонах.

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