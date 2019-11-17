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Учёные заявили, что гимнастика до завтрака является более полезной для организма

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Британские специалисты сумели доказать, что занятия гимнастикой ещё до завтрака способны снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабе

Британские специалисты сумели доказать, что занятия гимнастикой ещё до завтрака способны снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

В исследовании длительностью полтора месяца приняли 30 мужчин, разделённых на три группы. В первой группе упражнения делались перед завтраком, во второй — после, а третья группа не занималась вовсе. Отмечается, что все участники имели лишний вес и даже ожирение.

Спустя полтора месяца первые две группы, как и ожидалось, избавились от некоторой части лишнего веса. Но измерения физиологических показателей продемонстрировали ещё одну вещь: у людей, занимающихся спортом до завтрака, уровень инсулина в крови снижается особенно сильно. А это, в свою очередь, способствует более быстрому сжиганию жира — чуть ли не в два раза.

Правда, на снижение веса это не оказало практически никакого влияния. Но необходимый уровень глюкозы в крови людям, занимающимся до завтрака, стало поддерживать легче.

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