Учёные заявили, что гимнастика до завтрака является более полезной для организма

Британские специалисты сумели доказать, что занятия гимнастикой ещё до завтрака способны снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

В исследовании длительностью полтора месяца приняли 30 мужчин, разделённых на три группы. В первой группе упражнения делались перед завтраком, во второй — после, а третья группа не занималась вовсе. Отмечается, что все участники имели лишний вес и даже ожирение.

Спустя полтора месяца первые две группы, как и ожидалось, избавились от некоторой части лишнего веса. Но измерения физиологических показателей продемонстрировали ещё одну вещь: у людей, занимающихся спортом до завтрака, уровень инсулина в крови снижается особенно сильно. А это, в свою очередь, способствует более быстрому сжиганию жира — чуть ли не в два раза.

Правда, на снижение веса это не оказало практически никакого влияния. Но необходимый уровень глюкозы в крови людям, занимающимся до завтрака, стало поддерживать легче.