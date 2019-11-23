Учёные выяснили самую неуязвимую группу крови для рака

Специалисты шведского Каролинского института провели масштабное исследование, в котором попытались выяснить зависимость шанса развития онкологического заболевания от группы крови человека.

Проанализировано было несколько тысяч медицинских карт пациентов, собранные за последние 25 лет. Изучались группа крови и диагноз пациента. В итоге было обнаружено, что обладатели второй группы крови имеют минимальный шанс заражения онкологическим заболеванием, однако это утверждение верно только при соблюдении человеком здорового образа жизни.

А вот обладатели первой группы крови имеют большие шансы, по сравнению с остальными, получить онкозаболевание. Но вероятность можно уменьшить, если также вести здоровый образ жизни, бросить все вредные привычки и не увлекаться лекарствами.

Отмечается, что курение и злоупотребление алкоголем больше всего способствуют возникновению рака.