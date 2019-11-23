Здесь рождаются новости.
Главная
МЕДИЦИНА

Учёные выяснили самую неуязвимую группу крови для рака

Дата:
Специалисты шведского Каролинского института провели масштабное исследование, в котором попытались выяснить зависимость шанса развития онкологического

Специалисты шведского Каролинского института провели масштабное исследование, в котором попытались выяснить зависимость шанса развития онкологического заболевания от группы крови человека.

Проанализировано было несколько тысяч медицинских карт пациентов, собранные за последние 25 лет. Изучались группа крови и диагноз пациента. В итоге было обнаружено, что обладатели второй группы крови имеют минимальный шанс заражения онкологическим заболеванием, однако это утверждение верно только при соблюдении человеком здорового образа жизни.

А вот обладатели первой группы крови имеют большие шансы, по сравнению с остальными, получить онкозаболевание. Но вероятность можно уменьшить, если также вести здоровый образ жизни, бросить все вредные привычки и не увлекаться лекарствами.

Отмечается, что курение и злоупотребление алкоголем больше всего способствуют возникновению рака.

Новости по теме:

  1. Ученые обнаружили новую причину болезни Паркинсона
  2. Электронные сигареты улучшают работу сердца курильщиков
  3. Врачи назвали первые симптомы рака легких

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Находка в Литве заставила ученых пересмотреть историю опасных болезней

Ученые уравняли эффективность вакцинации в дневное и ночное время, сбив режим дня

Ученые рассказали, как человек сможет дожить до 500 лет

У пожаловавшейся на слабость москвички удалили полуметровую опухоль

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках