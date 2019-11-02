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Учёные выяснили причины потери удовольствия от секса у мужчин

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Российские специалисты провели исследование, в ходе которого выяснили причины оргазмической ангедонии. Такое состояние характеризуется тем, что мужчин

Российские специалисты провели исследование, в ходе которого выяснили причины оргазмической ангедонии.

Такое состояние характеризуется тем, что мужчина перестаёт получать удовольствие от секса, при том что все физиологические функции сохраняются.

В исследовании приняли участие 50 мужчин в возрасте от 23 до 47 лет, которые обратились с жалобами на потерю удовольствия от сексуальных утех. В 26% обращений причиной подобного состояния явилась неврастения, в 20% — депрессия. Ещё у 18% потеря удовольствия связана с диссоциативным расстройством. Также, около трети мужчин имели шизотипические расстройства.

Так оказалось, что удовольствие от оргазма является только психическим явлением, не зависящим от физиологии. Для возвращения к нормальной половой жизни мужчинам рекомендуется обратиться за помощью к психотерапевтам, а также отвести к ним своих партнёрш.

Среди других рекомендаций — повышение физической активности, нормализация трудового режима, и специальные препараты в случае шизотипических расстройств.

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