Ученые создали пластичное стекло для гибких дисплеев смартфонов

Исследователи из Финляндии заявили о создании уникального пластичного стекла, которое может значительно помочь производителям смартфонов в производстве гаджетов с гибкими дисплеями.

Согласно словам специалистов, они спроектировали аморфный материал, который можно деформировать без каких-либо последствий для него. Главное, чтобы температура воздуха не было слишком низкой или высокой. Им удалось это сделать, использовав оксид алюминия, который способен адаптироваться к сильным ударам или давлению со стороны.

В настоящее время многие компании нуждаются в сверхпрочном стекле, способном выдержать падение на твердую поверхность – это должно спасти мобильные устройства от поломки их экранов. Однако, несмотря на появление подобного материала, он еще нескоро будет использован в изготовлении современных гаджетов, так как для начала нужно наладить его массовое производство.