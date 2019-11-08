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Ученые создали не тонущий в воде металл

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Исследователям из Соединенных Штатов удалось создать необычный металл, не тонущий в воде. На его разработку ученых вдохновили пауки и муравьи, которые

Исследователям из Соединенных Штатов удалось создать необычный металл, не тонущий в воде. На его разработку ученых вдохновили пауки и муравьи, которые имеют гидрофобные качества.

Используя лазер, специалисты смогли нанести на пластину из металла особый узор, собирающий в себе воздух и образующий в результате гидрофобную поверхность. Материал не терял свою плавучесть даже после сильных повреждений. Однако через некоторое время металл все равно лишался своих качеств и моментально тонул.

Решить эту проблему ученые смогли благодаря паукам и муравьям, взяв особенности их строения за базу для своей новой работы. Они нанесли новый узор, в несколько раз увеличивший эффективность этой технологии. Теперь почти любая металлическая поверхность может стать гидрофобной, что может намного облегчить деятельность людей на водных объектах.

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