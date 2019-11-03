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Ученые рассказали о главной опасности женского храпа

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Греческие ученые в рамках проведенного недавно исследования выяснили, что частый храп у женщин может указывать на наличие у них опасного заболевания.

Греческие ученые в рамках проведенного недавно исследования выяснили, что частый храп у женщин может указывать на наличие у них опасного заболевания.

Исследователи провели анализ обширной базы данных, собранных во многих странах Европы, по пациентам, страдающим от обструктивного апноэ во сне или если говорить простым языком, то от храпа. Они просмотрели анкеты свыше 20 000 пациентов старше восемнадцати лет и выяснили, что у 388 из них был диагностирован рак.

На протяжении последних лет медики все чаще сообщают о том, что между онкологией и храпом может быть связь. Однако результаты разных исследований зачастую противоречат друг другу, поэтому 100-процентных данных ни у кого нет. Эксперты также не могут пока объяснить, как именно апноэ вызывает рак или становится его симптомом.

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