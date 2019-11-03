Ученые рассказали, можно ли заниматься сексом во время беременности

Исследователи из Италии выяснили, что интимная близость при беременности не приводит к преждевременным родам у женщин.

Среди людей бытует мнение, что женский оргазм при беременности, приводит к началу схваток, а сперма включает в себя вещества, которые якобы присутствуют в медицинских препаратах, выдаваемых беременным для ускорения начала родов. Ученые решили развеять эти мифы, проведя целый ряд исследований, в которых проанализировали информацию о полтора тысячах беременных женщин.

В результате специалисты не обнаружили никаких корреляций между ранними родами и занятием сексом. Женщины, занимавшиеся любовью при беременности, обладали такой же частотой преждевременных родов, что и у барышень, которые избегали интимных связей в данный период времени.