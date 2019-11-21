Ученые предположили существование «истинного» кристалла в непрерывном времени

Российские исследователи в теории предположили существование в непрерывном времени «истинного» временного кристалла. Ранее отмечалось, что его невозможно создать.

Для обхода этого ограничения физики пожертвовали взаимодействием между элементами системы на локальном уровне, то есть все атомы в ней напрямую связаны друг с другом, а не только со своими соседями. Однако отсутствие этого фактора не означает, что подобный временной кристалл невозможно создать. На данный момент ученые уже способны изготавливать кристаллы, используя сыпучие материалы или фотоны.

Что касается российского исследования, то сначала специалисты создали обобщенный гамильтониан временного кристалла, выбрав в качестве базового состояния |E0⟩ с фиксированным значением энергии. Потом он был переведен в дополнительное состояние |E1⟩∝M̂z|E0⟩ с использованием оператора полного магнитного момента. В результате им удалось добиться желаемого условия.