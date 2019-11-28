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Ученые определили безопасную долю алкоголя для мужчин и женщин

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Исследователи из Германии выяснили, что женщинам в сутки следует выпивать не более 12 грамм чистого спирта, а мужчинам – 24 грамм. Именно такое количе

Исследователи из Германии выяснили, что женщинам в сутки следует выпивать не более 12 грамм чистого спирта, а мужчинам – 24 грамм. Именно такое количество не нанесет большого вреда организму.

Согласно словам ученых, чтобы сохранить свое здоровье, следует и вовсе никогда не употреблять спиртные напитки, ведь они ухудшают процесс усвоения питательных элементов и витаминов в теле. Впоследствии это может привести к возникновению множества болезней. Алкоголь также повышает риск развития злокачественных опухолей.

Специалисты провели исследование, в ходе которого выяснили, что сравнительно безопасной суточной дозой алкоголя для женщин является 300 миллилитров пива или один бокал вина. Для мужчин этот показатель в два раза больше. Исследователи также посоветовали вовсе не пить спирт хотя бы два раза за 7 дней.

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