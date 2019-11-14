Ученые обнаружили в советском ядерном бункере муравьев-каннибалов

Около шести лет назад команда исследователей заметила в советском ядерном бункере древесных муравьев, падавших туда через отверстие вентиляционной системы. Недавно они обнаружили, что эти насекомые стали каннибалами.

Когда ученые решили проверить муравьев в 2016 году, то они обнаружили, что те каким-то образом научились размножаться. В результате их колония начала насчитывать свыше одного миллиона особей. Специалисты решили также дать им возможность выйти из бункера, поставив туда доску.

Недавно исследователи вернулись к бункеру и не обнаружили живых муравьев. Когда они спустились вниз, то заметили большое количество трупов насекомых, на которых имелись следы укусов. Скорее всего, муравьям удавалось выживать, поедая собственных сородичей.