Здесь рождаются новости.
Главная
НАУКА

Ученые обнаружили самое «безжизненное» место на Земле

Дата:
Исследователи сообщили об обнаружении места на нашей планете, где отсутствует какая-либо жизнь. Речь идет об участке, расположенном в северо-восточной

Исследователи сообщили об обнаружении места на нашей планете, где отсутствует какая-либо жизнь. Речь идет об участке, расположенном в северо-восточной области Эфиопии неподалеку от вулкана Даллол.

По словам специалистов, невероятно суровые условия, образовавшиеся в водоемах, находящихся неподалеку от самого низкого земного вулкана, не позволяют жить в них даже самым устойчивым микроорганизмам. Ученые отмечают, что жизнь вполне может зародиться в средах, характеризующихся как сверхсоленые, сверхгорячие или суперкислотные. Однако это не происходит в местах, в которых сошлись все эти 3 фактора.

Именно таким местом и оказались окрестности Даллола. Согласно словам исследователей, недавно они забрали образцы воды из местных водоемов и с удивлением заметили, что в них полностью отсутствует жизнь. Отметим, что этот вулкан находится на 48 метрах ниже уровня моря.

Новости по теме:

  1. В Польше найдены теплицы Гитлера
  2. Рыбак прославился ловлей сомов голыми руками из лунки
  3. Ученые выявили генетическую основу сна

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

В США найдены следы неизвестной древней цивилизации

Американские ученые создали распыляющий стволовые клетки пистолет для лечения ожогов

Свыше 3 млн пингвинов Антарктиды прятались от ученых

Человеческие волосы, птичьи перья и чешуя произошли от одного предка

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках