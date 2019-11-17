Ученые обнаружили самое «безжизненное» место на Земле

Исследователи сообщили об обнаружении места на нашей планете, где отсутствует какая-либо жизнь. Речь идет об участке, расположенном в северо-восточной области Эфиопии неподалеку от вулкана Даллол.

По словам специалистов, невероятно суровые условия, образовавшиеся в водоемах, находящихся неподалеку от самого низкого земного вулкана, не позволяют жить в них даже самым устойчивым микроорганизмам. Ученые отмечают, что жизнь вполне может зародиться в средах, характеризующихся как сверхсоленые, сверхгорячие или суперкислотные. Однако это не происходит в местах, в которых сошлись все эти 3 фактора.

Именно таким местом и оказались окрестности Даллола. Согласно словам исследователей, недавно они забрали образцы воды из местных водоемов и с удивлением заметили, что в них полностью отсутствует жизнь. Отметим, что этот вулкан находится на 48 метрах ниже уровня моря.