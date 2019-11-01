Ученые обнаружили полезный эффект холестерина

Международной команде исследователей удалось узнать, что благодаря холестерину происходит включение рецептора, который отвечает за производство инсулина в человеческом организме.

Специалистами были поставлены опыты на бета-клетках, полученных из человеческой поджелудочной железы. Оказалось, что метаболит холестерина помогает в начале работы поверхностного рецептора под названием GPR183, который в свою очередь повышает вырабатывание инсулина. Более того он может защитить эти клетки от стресса, который может возникнуть из-за продолжительной гликемии (кровь насыщена глюкозой).

При наличии слишком высокого содержания холестерина происходит выработка уникального метаболита, повышающего секрецию инсулина. В итоге человек начинает чувствовать себя голодным, что способно привести к увеличению массы его тела.