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Ученые обнаружили полезный эффект холестерина

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Международной команде исследователей удалось узнать, что благодаря холестерину происходит включение рецептора, который отвечает за производство инсули

Международной команде исследователей удалось узнать, что благодаря холестерину происходит включение рецептора, который отвечает за производство инсулина в человеческом организме.

Специалистами были поставлены опыты на бета-клетках, полученных из человеческой поджелудочной железы. Оказалось, что метаболит холестерина помогает в начале работы поверхностного рецептора под названием GPR183, который в свою очередь повышает вырабатывание инсулина. Более того он может защитить эти клетки от стресса, который может возникнуть из-за продолжительной гликемии (кровь насыщена глюкозой).

При наличии слишком высокого содержания холестерина происходит выработка уникального метаболита, повышающего секрецию инсулина. В итоге человек начинает чувствовать себя голодным, что способно привести к увеличению массы его тела.

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