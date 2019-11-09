Ученые нашли связь между верой в дьявола и эпидемиями

Исследователи смогли выяснить, что вера в дьявола и темные силы распространена в местах, где намного выше риск начала эпидемий инфекционных заболеваний.

Согласно словам специалистов, суеверия раньше помогали людям бороться с эпидемиями. Они узнали, что в областях, где часто заболевают такими болезнями как малярия, тиф и лихорадка денге, местные жители сильнее верят в порчу, демонов, сглаз и колдовские силы.

В соответствующем научном материале отмечается, что вера в существование темных сил представляет собой «моральный витализм», то есть желание верить в наличие сверхъестественной энергии в живых существах. Однако благодаря избеганию контакта с больными, которые якобы поражены «нечистой силой», людям удавалось контролировать распространение болезней.