Участница «Дом-2» Анастасия Иванова назвала передачу школой жизни

Участница передачи «Дом-2» Анастасия Иванова дала интервью, в котором рассказала о том, как оказалась на шоу и своей жизни после этого.

Анастасия оказалась на проекте 27 мая. Девушка родом из Ишимбая, она любит путешествовать, до шоу работала простым менеджером, а в будущем хочет стать актрисой.

На проект Анастасия пришла для того, чтобы проверить себя и свою выдержку, а также изменить что-то в себе. По её словам, «Дом-2» является школой жизни, и ей было интересно, на сколько её хватит.

В Москву девушка отправилась абсолютно свободной — ей так и не удалось наладить с кем-либо отношения в её родном городе, все попытки были неудачными. Практически никому не было дела до того, что она уехала, и до сих пор с парнями из Башкирии Иванова практически не общается.

Также, как рассказала Анастасия, она почти не смотрела «Дом-2» до своего участия, а уж с собой выпуски не смотрит принципиально, разве что нарезки из эфиров, на которых её отмечают друзья. А мама Ивановой, наоборот, поклонница проекта, смотрит все эфиры, особенно со своей дочерью.

Пять месяцев, проведённые на передаче, стали весьма непростыми для девушки, у неё часто возникают мысли, чтобы уйти, но её уговаривают остаться, чему она, в общем-то, рада, несмотря на то, что ей сложно строить с кем-либо отношения.