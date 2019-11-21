Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Убийство солдат в воинской части в Забайкалье привело к новому уголовному делу

Дата:
В информационном агентстве Baza сообщают об открытии военными следователями нового уголовного дела, связанного с неуставными отношениями, после убийст

В информационном агентстве Baza сообщают об открытии военными следователями нового уголовного дела, связанного с неуставными отношениями, после убийства 8 солдат в военной части Забайкалья.

В СМИ отмечают, что отец Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял своих сослуживцев, получил данную информацию после приезда к сыну. Он заявил, что его сын в этом деле указан как потерпевший. Однако другой источник издания отмечает, что это дело может касаться иного случая, который произошел в сентябре текущего года в рамках проверки, проведенной московской комиссией.

В Сети также появилась информация об изучении военными следователями запись с камер наблюдения, установленных в воинской части. На тех, что были сделаны незадолго до расстрела солдат, не было замечено применение физического насилия по отношению к Шамсутдинову. Они также отметили, что действия обвиняемого не выглядели спонтанно: сначала он показал, что якобы разряжает свое оружие, а потом открыл огонь по сослуживцам.

Новости по теме:

  1. В Саратове студент разбился при падении с 21-го этажа
  2. Жителей Саратовской области просят помощи в установлении личности убитой женщины
  3. В лесу под Тосно женщина была изнасилована своим сожителем

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Дедушка убил новорожденного внука, в шутку напоив его алкоголем

В Норильске подростки жестоко избили сверстницу и выложили видео в интернет

Регина Тодоренко снялась в постельной сцене с Топаловым

Гуф согласился выступить перед Гитлером и вновь спеть с Тимати за хороший гонорар

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках