Убийство солдат в воинской части в Забайкалье привело к новому уголовному делу

В информационном агентстве Baza сообщают об открытии военными следователями нового уголовного дела, связанного с неуставными отношениями, после убийства 8 солдат в военной части Забайкалья.

В СМИ отмечают, что отец Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял своих сослуживцев, получил данную информацию после приезда к сыну. Он заявил, что его сын в этом деле указан как потерпевший. Однако другой источник издания отмечает, что это дело может касаться иного случая, который произошел в сентябре текущего года в рамках проверки, проведенной московской комиссией.

В Сети также появилась информация об изучении военными следователями запись с камер наблюдения, установленных в воинской части. На тех, что были сделаны незадолго до расстрела солдат, не было замечено применение физического насилия по отношению к Шамсутдинову. Они также отметили, что действия обвиняемого не выглядели спонтанно: сначала он показал, что якобы разряжает свое оружие, а потом открыл огонь по сослуживцам.