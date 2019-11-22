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Тверской суд отказался принимать иск ФБК к Путину

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Ольга Бондарева, представитель Тверского суда российской столицы, сообщила, что ими не был принять иск ФБК на бездействие Владимира Путина, лидера РФ.

Ольга Бондарева, представитель Тверского суда российской столицы, сообщила, что ими не был принять иск ФБК на бездействие Владимира Путина, лидера РФ.

Согласно ее словам, в районном суде отказали в принятии административного иска некоммерческой организации, в котором требуется признать незаконным бездействие российского президента. Она добавила, что соответствующие требования невозможно предъявить лидеру страны в ходе административного судопроизводства.

Принятие этого заявления приводит к нарушению базовых принципов разделения властей в России, прописанных в конституции страны, подчеркнула Бондарева. Она также отметила, что это решение можно обжаловать в городском суде.

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