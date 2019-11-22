Тверской суд отказался принимать иск ФБК к Путину

Ольга Бондарева, представитель Тверского суда российской столицы, сообщила, что ими не был принять иск ФБК на бездействие Владимира Путина, лидера РФ.

Согласно ее словам, в районном суде отказали в принятии административного иска некоммерческой организации, в котором требуется признать незаконным бездействие российского президента. Она добавила, что соответствующие требования невозможно предъявить лидеру страны в ходе административного судопроизводства.

Принятие этого заявления приводит к нарушению базовых принципов разделения властей в России, прописанных в конституции страны, подчеркнула Бондарева. Она также отметила, что это решение можно обжаловать в городском суде.