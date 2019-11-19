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Три человека погибли в жуткой аварии под Ростовом

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Под Ростовом произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 3 человека, а еще 2 получили различные травмы. Представ

Под Ростовом произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 3 человека, а еще 2 получили различные травмы.

Представители регионального главка МВД сообщают о том, что данный инцидент случился 19 ноября на автотрассе, ведущей из города Котельниково в село Песчанокопское. Согласно предварительной информации, водитель «десятки» выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Приору».

Удар оказался настолько сильным, что водители обоих отечественных автомобилей умерли мгновенно. Скончался также 3-летний ребенок, находившийся в машине Priora. Еще два человека, которые находились в поврежденных авто, были госпитализированы.

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