Тело пропавшей в Приморье девушки найдено в реке

В реке Уссури, расположенной в Приморском крае, было найдено тело семнадцатилетней девушки, которая исчезла в минувшую пятницу, 22 ноября.

Инцидент произошел в городе Лесозаводск. В убийстве несовершеннолетней подозревается ее знакомый. По версии следователей, он пригласил девушку на свидание, а потом захотел переспать с ней. Когда она отказалась, молодой человек ударил ее, а потом задушил. Желая избавиться от тела, мужчина выбросил его в Уссури.

В СМИ сообщают, что на данный момент времени обвиняемый скрывается от сотрудников правоохранительных органов, поэтому его все еще не удалось задержать. В СК РФ по региону также проверяют сведения о возможном изнасиловании убитой.