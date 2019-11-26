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Тело пропавшей в Приморье девушки найдено в реке

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В реке Уссури, расположенной в Приморском крае, было найдено тело семнадцатилетней девушки, которая исчезла в минувшую пятницу, 22 ноября. Инцидент пр

В реке Уссури, расположенной в Приморском крае, было найдено тело семнадцатилетней девушки, которая исчезла в минувшую пятницу, 22 ноября.

Инцидент произошел в городе Лесозаводск. В убийстве несовершеннолетней подозревается ее знакомый. По версии следователей, он пригласил девушку на свидание, а потом захотел переспать с ней. Когда она отказалась, молодой человек ударил ее, а потом задушил. Желая избавиться от тела, мужчина выбросил его в Уссури.

В СМИ сообщают, что на данный момент времени обвиняемый скрывается от сотрудников правоохранительных органов, поэтому его все еще не удалось задержать. В СК РФ по региону также проверяют сведения о возможном изнасиловании убитой.

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