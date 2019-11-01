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Астрономия

Телескоп Hubble запечатлел «зловещее лицо» в космосе

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Космическим телескопом «Хаббл» был запечатлен момент столкновения двух огромных звездных скоплений, похожих на «зловещее лицо». Фото было размещено на

Космическим телескопом «Хаббл» был запечатлен момент столкновения двух огромных звездных скоплений, похожих на «зловещее лицо». Фото было размещено на портале обсерватории.

Согласно словам специалистов, этот масштабный космический инцидент случился в 700 миллионах световых лет от Солнечной системы. Галактики образовали вокруг себя огромное кольцо, состоящее из звездного вещества и принявшего очертания лица. Специалисты добавили, что подобное происходит очень редко. На кадре можно увидеть, что ядра звездных скоплений похожи на два огромных глаза.

В плане размеров галактики не сильно отличаются друг от друга, что тоже происходит крайне редко. Обычно крупный объект поглощает более мелкий. По мнению астрофизиков, через 1-2 миллиарда лет эти космические тела превратятся в одну огромную галактику.

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