Телескоп Hubble запечатлел «зловещее лицо» в космосе

Космическим телескопом «Хаббл» был запечатлен момент столкновения двух огромных звездных скоплений, похожих на «зловещее лицо». Фото было размещено на портале обсерватории.

Согласно словам специалистов, этот масштабный космический инцидент случился в 700 миллионах световых лет от Солнечной системы. Галактики образовали вокруг себя огромное кольцо, состоящее из звездного вещества и принявшего очертания лица. Специалисты добавили, что подобное происходит очень редко. На кадре можно увидеть, что ядра звездных скоплений похожи на два огромных глаза.

В плане размеров галактики не сильно отличаются друг от друга, что тоже происходит крайне редко. Обычно крупный объект поглощает более мелкий. По мнению астрофизиков, через 1-2 миллиарда лет эти космические тела превратятся в одну огромную галактику.