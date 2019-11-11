Таксист изнасиловал и ограбил девушку-колясочницу в Горелово

В поселке Горелово таксист сексуально надругался над девушкой в инвалидной коляске и ограбил ее, после того как она передумала ехать.

В отделении полиции рассказали о том, что вчера, 10 ноября, к ним обратилась молодая девушка, вызвавшая в час ночи такси к своему дому, но затем передумывавшая ехать. Приехавший таксист захотел услышать объяснения от клиентки. Она села в автомобиль, а ее коляска была положена в багажное отделение.

Согласно обвинениям со стороны девушки, водитель изнасиловал ее, а потом забрал у нее 900 рублей и потребовал заплатить ему еще 5 000 рублей за отмену вызова. У пострадавшей такой суммы не оказалось, поэтому он проводил ее до дома и забрал деньги у родственницы инвалидки. В этот же день правоохранители задержали подозреваемого, которым оказался уроженец Узбекистана.