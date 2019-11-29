Светлану Лободу назвали «бездарной актрисой» после нового клипа Линдеманна

После появления нового музыкального клипа Линдеманна на композицию «Frau & Mann» Светлану Лободу, сыгравшую в видео основную женскую роль, назвали «бездарной актрисой».

В данном клипе рассказывается история советского космонавта и его супруги, которую и сыграла Лобода. Музыкальный ролик снял известный режиссер Сергей Минадзе. Зрителям понравилась общая атмосфера, костюмы и антураж видео, отметив, что все эти элементы напоминают им сериал «Чернобыль». Однако некоторым не понравилась тема однополой любви.

Многие поклонники также разочаровались в актрисе. Они отметили, что в клипе Лободу показали лишь мельком, а ее игра оставляет желать лучшего. Один из подписчиков артистки и вовсе назвал ее «бездарной» и совершенно «деревянной».