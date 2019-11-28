Светлана Ходченкова продемонстрировала стройную фигуру после слухов о беременности

Светлана Ходченкова своим появлением на церемонии вручения премии GQ Super Women опровергла недавно появившиеся слухи о своей беременности.

В начале ноября в Сети появились фотографии Ходченковой, на которых она была облачена в одежду в стиле «оверсайз». Тут же появились предположения, что актриса выбирает такую одежду не только потому, что она находится в моде, но и из-за беременности. Кроме того, в скором времени также появилась информация о том, что Светлана была замечена на улицах с большим животом, находясь как минимум на пятом месяце беременности.

Слухи актриса не опровергала и никак не комментировала. Вместо этого она появилась на мероприятии GQ Super Women в облегающем платье, демонстрирующем её силуэт и наглядно показывающем, что Ходченкова определённо не беременна. Фотография в чёрном мини-платье была опубликована и в Instagram актрисы.