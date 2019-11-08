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Суд обязал Александра Головина платить алименты на внебрачную дочь

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Александр Головин, звезда телесериала «Кадетство», был обрадован решением суда, обязавшего его платить алименты на внебрачную дочь, которую родила Све

Александр Головин, звезда телесериала «Кадетство», был обрадован решением суда, обязавшего его платить алименты на внебрачную дочь, которую родила Светлана Белогурова.

Дело в том, что киноактер смог выиграть в суде, благодаря чему ему теперь придется платить на содержание ребенка только 22 500 рублей или два МРОТ. На своей страничке в социальной сети Instagram Головин выразил благодарность своим адвокатам, которые помогли ему победить в судебных тяжбах.

Следует отметить, что это первый раз, когда Головин решил лично прокомментировать сложившуюся ситуацию. Ранее он отказывался что-либо говорить о скандале, связанном с его внебрачной дочкой.

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