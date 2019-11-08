Суд обязал Александра Головина платить алименты на внебрачную дочь

Александр Головин, звезда телесериала «Кадетство», был обрадован решением суда, обязавшего его платить алименты на внебрачную дочь, которую родила Светлана Белогурова.

Дело в том, что киноактер смог выиграть в суде, благодаря чему ему теперь придется платить на содержание ребенка только 22 500 рублей или два МРОТ. На своей страничке в социальной сети Instagram Головин выразил благодарность своим адвокатам, которые помогли ему победить в судебных тяжбах.

Следует отметить, что это первый раз, когда Головин решил лично прокомментировать сложившуюся ситуацию. Ранее он отказывался что-либо говорить о скандале, связанном с его внебрачной дочкой.