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Стоимость Xiaomi Mi Note 10 уменьшилась до рекордной отметки

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Цена гаджета Xiaomi Mi Note 10, обладающего 108-мегапиксельной камерой, упала до рекордных значений в рамках распродажи «Черная пятница». В европейски

Цена гаджета Xiaomi Mi Note 10, обладающего 108-мегапиксельной камерой, упала до рекордных значений в рамках распродажи «Черная пятница».

В европейских странах новый смартфон изначально можно было приобрести за 610 долларов (около 39 тысяч рублей), однако прямо сейчас покупатели могут оформить его заказ на китайских площадках всего за 440 долларов (чуть более 28 тысяч рублей). Для этого необходимо лишь ввести промокод GBXMNT10BF.

Напоминаем, что данная модель обладает безрамочным 6,47-дюймовым AMOLED-экраном, имеющим вырез в виде капли для передней камеры с разрешением 32 мегапикселя. В качестве его процессора используется 8-ядерный чипсет Snapdragon 730G. Он также оснащен 6 гигабайтами ОЗУ и 128 гигабайтами ПЗУ.

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